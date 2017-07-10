داعية إسلامي: هذه المرأة "واطية"!2017-07-10 23:23:09
سألت متصلة تدعى مروة، عن حكم الزوج البخيل الذي لا يقوم بإخراج الزكاة، معقبة: “خايفة اتحاسب بسببه أنا وأولادي”.
وأجاب عليها الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “mbcمصر”، مساء الإثنين، أن البخل صفة سيئة وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلام، لافتًا إلى أن الزوجة إذا لم تقوم بخلع زوجها أو تطلب الطلاق إذا كان زوجها بخيل بتكون “واطية” بحسب وصفه.
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