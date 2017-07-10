 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 12:44 صباحاً
روابط سريعة
داعية إسلامي: هذه المرأة "واطية"!
للشيخ مبروك عطية

داعية إسلامي: هذه المرأة "واطية"!

2017-07-10 23:23:09
كتب - متابعات

سألت متصلة تدعى مروة، عن حكم الزوج البخيل الذي لا يقوم بإخراج الزكاة، معقبة: “خايفة اتحاسب بسببه أنا وأولادي”.

وأجاب عليها الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “mbcمصر”، مساء الإثنين، أن البخل صفة سيئة وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلام، لافتًا إلى أن الزوجة إذا لم تقوم بخلع زوجها أو تطلب الطلاق إذا كان زوجها بخيل بتكون “واطية” بحسب وصفه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3