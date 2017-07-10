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وزير المالية يكشف موعد الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي
وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية يكشف موعد الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي

2017-07-10 23:02:56
كتب - متابعات

قال عمرو الجارحي وزير المالية، مساء اليوم الاثنين، إن مؤشرات التضخم الشهري تشهد انخفاضًا بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد وزير المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة سي بي سي، أنه لا يمكن أن يتوقع موعدًا للانخفاض الأسعار، ولكن استقرارها سيكون في أغسطس المقبل، حيث تواكب مرور عام على تحرير سعر الصرف، مضيفًا أنه منذ انخفاض قيمة الجنيه، وهبوط مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، تأثرت الأسعار بشدة نتيجة الوضع الاقتصادي آنذاك.
وتابع الجارحي، أنه مع مرور الوقت استطاعت الشركات تنظيم عملها وإتاحة السلع في الأسواق بشكل أفضل، لافتًا إلى أن تأثير رفع الدعم عن الوقود وارتفاع شرائح الكهرباء تظهر في مؤشرات التضخم ليوليو الجاري.
وشدد الوزير على أن انخفاض الأسعار يستغرق وقتًا بالرغم من انخفاض مؤشرات التضخم، وهو يتطلب ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحسن الوضع الاقتصادي.
ونوه بأن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ستتم الأسبوع المقبل، معلنًا أنه وقع أمس المنشور العام لصرف العلاوتين الدورية والاستثنائية.

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