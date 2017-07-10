اقتحمت عصابات المستوطنين اليهودية اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت مصادر فلسطينية في المدينة، أن من بين المُقتحمين للأقصى مجموعات من ضباط مخابرات وشرطة الاحتلال باللباس المدني، ومجموعات من “المرشدين”، الذين نفذوا جولات استكشافية مشبوهة بأرجاء المسجد، تصدى لهم مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية، بحسب وكالة أنباء “واس”.