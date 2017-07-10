هاجم كريم خطاب، مقدم برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم، لاعبي الزمالك، وإدارة النادي الأبيض مطالبا إياها باتخاذ خطوة جدية على طريقة “فجر حمامك القديم”.

وقال كريم في مستهل حلقته، اليوم الاثنين، تعليقا على خروج الفريق الأبيض من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع أهلي طرابلس الليبي، أمس الأحد 2-2: “خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا مؤسف للغاية، لأن المجموعة كانت في المتناول والفرقتين الأخرين مش اللي يخوفوا وأنت كزمالك أقوي منهم، أهلي طرابلس فرقة صغيرة في أفريقيا وإنها تخسرك 4 نقاط ليس منطقيا، الزمالك أضعف هجوم في المجموعة لم يحقق سوى فوز وحيد لعب بطولة سيئة جدا”.

وأضاف: “الطبيعي أنت كمشجع تقول جيد أنه خرج بدلا من مقابلة النجم الساحلي بجمهوره الكبير وهو منافس شرس، إذن ما السبب في الإحباط الذي حدث، إن العشم كان كبيرا لأنك عامل ميركاتو جيد ولكن الأسماء القوية أغلبها طلع (بلح)، وكان اللاعب الوحيد الظاهر هو معروف يوسف والباقي كانوا أشباح”.

وتابع: “المدرب البرتغالي إيناسيو مسك الفريق في نصف الموسم ولم يختر أي حد من اللاعبين وبالتالي اللوم عليه لن يكون كبيرا ولا يمكن نحاسبه 100%، ولو أردت محاسبته فيكون قادم من البداية ولا أقدر أحكم عليه وأقول له أنت المخطئ، إدارة نادي الزمالك يجب توجيه اللوم لها طبعا بتغيير المدربين بشكل كثير، وما حدث من قبل هو استثناء للقاعدة، وهذا يفرق مع اللاعبين وكل مدرب لديه قناعاته وكل مدرب يأتي اللاعبين يتأثرون، لكنك كإدراة غيرتي 18 جهازا فنيا من 2014 حتى هذا رقم لا يصدق”.

وشدد خطاب: “اللاعبون يلعبون وهم خائفين من رئيس النادي المتواجد في المدرجات دائما ويخشون من أي خطأ ليخرج ويسبهم، ولكن اللاعبين أيضا لا يفهمون قيمة النادي، وهو النادي رقم 2 في مصر بالأرقام والبطولات ولازم يكون هو المنافس الوحيد للنادي رقم 1، هو واحد من أكبر الأندية ولديه هيبة كبيرة، ولكن حقيقة 25 لاعبا لا يستحق منهم سوى 5 لاعبين اللعب في الزمالك، لكن الباقيين يمكن أن يخرجوا للاحتراف في أي فريق في الخليج، ومرتضى منصور قال أمس إن فيه 10 لاعبين سيرحلون وهذا كلام منطقي وأنا بالتلي أقول له (اعمل مذبحة)، والمهم تأتي بلاعبين يستاهلوا وقطاع الناشئين بالنادي أولى بتمثيل فريقها والجمهور سيصبر عليهم”.

وأردف: “جمهور الزمالك من أعظم الجماهير في العالم، هو مثل جمهور ليفربول في الوفاء والوقوف خلف فرقة لا تحصل على بطولات، لكن غلطته أنه نفخ في اللاعبين جعلهم يرون أنفسهم بزيادة، لما لاعب يجد الجمهور فرحان جدا أنه فقط عمل كعب بالتالي سيحدث له غرور، واللاعبون غير مكترثين أساسا للهزيمة وحضرتك كمشجع لا تستفيد من النادي لكن هو يستفيد لكن كل هؤلاء اللاعبين 90% لا يستحقون اللعب في الزمالك، حتى محمود عبدالرازق (شيكابالا)، قائد الفريق، مع كامل احترامي عندما يعتزل ماذا سيقول لأولاده أين البطولات التي حققها، لماذا تنفخون في اللاعبين بهذه الطريقة، كلهم غير مهتمين و90% لا يهمهم النادي وكله كلام أونطة، والمنظومة كلها محتاجة تفوير على طريقة (فجر حمامك القديم)، ومدرب شخصية قوية وهيبة ويختار اللاعبين بطريقته، ولاعبو الزمالك لايحبون بعض وفيه انقسام في الفرقة غير طبيعي بسبب النظر لبعضهم البعض على الأموال”.