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عمرو أديب: "قطر كيان عصابى منفلت"
عمرو اديب ـ برنامج كل يوم‎

عمرو أديب: "قطر كيان عصابى منفلت"

2017-07-10 23:30:22
كتب - متابعات

أكد الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم”، إن الملك عبد الله، خادم الحرمين الشريفين رحمه الله، كان غاضبًا من سياسات قطر والأمير تميم، ووفقًا لما نشره الكاتب السعودى، عبد العزيز خميس، عقب اتفاق الرياض فى 2014؛  بأن الملك عبد الله، قال لـ”تميم” فى آخر اجتماع بينهما: “إنت كداب زي أبوك”.

وتابع في برنامجه المذاع على قناة “أون إي”، أن الدول الخليجية كانت “صابرة” على النظام القطرى لمدة 4 سنوات، أملًا أن تتراجع قطر عن سياساتها الداعمة للإرهاب ولكن ذلك لم يحدث.

وتابع: “قطر كيان عصابى منفلت”.

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