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علاء الكحكي عن ريح المدام: كسبنا الرهان
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علاء الكحكي عن ريح المدام: كسبنا الرهان

2017-07-10 22:51:49
كتب - متابعات

قال علاء الكحكي مالك شبكة تلفزيون النهار، إن “ريح المدام”، كان من أهم المسلسلات الكوميدية، فى رمضان 2017، لافتًا لظهور ذلك من بداية الحلقات الأولى له، مشيرًا إلى أن أحمد فهمي وجه قناة النهار الأساسي، متمنيًا أن يكون أكرم حسني كذلك.
كشف “الكحكي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في حلقة مساء اليوم من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، والتي حل فيها أحمد فهمي وأكرم حسني ضيوفًا على “رمضان”، أن المسلسل كان حالة مميزة فأغلب المسلسلات يكون لكل بطل عدد معين فقط من المشاهد، لكن في “ريح المدام” قدم الأبطال كل المشاهد من الجلدة للجلدة، مضيفًا أنه كان مجهود غير عادي على أبطاله، إلا أنهم كانوا على قدر كبير من المسئولية، خاصة أن الله قد حباهم بقبول غير عادي، قائلًا: “فالحمد لله ربنا أكرمنا وكسبت الدراما المصرية ثنائي كوميدي مميز”.

أضاف مالك شبكة تلفزيون النهار أنهم كانوا في سباق لاختيار توقيت عرض المسلسل، حتى اختاروا الساعة السابعة، ونجحوا وكسبوا الرهان، مستطردًا: “كذلك راعينا المشاهد عند عرض الحلقات، فقمنا بعرض أول ربع ساعة من الحلقة، وهو المعدل الطبيعي، ليأتي بعدها فاصل إعلانى صغير، ثم ربع ساعة أخرى من الحلقة، وبعدها فاصل إعلاني، ثم نهاية الحلقة”.

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