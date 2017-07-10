حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية إحدى منظمات دراسات الإرهاب من اتجاه تنظيم داعش الارهابي، إلى لبنان عبر سوريا وخاصة بعد تحرير الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش الارهابى واشار التقرير الى ان داعش تسعى لاستغلال المخيمات الفلسطينية داخل لبنان للانطلاق نحو تنفيذ عمليات ارهابية كبرى داخل بيروت وجنوب لبنان واستهداف لبنان بحرب طائفية كبرى يصعب السيطرة عليها.

ولفت المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائي، ان هناك دور خفى لسعد الحريري في دعم تنظيم داعش بلبنان وتسهيل تمدد التنظيم داخل الاراضي اللبنانية بالاتفاق مع السعودية وذلك فى خطوة لمنع تمدد ايران داخل لبنان ولتقويض وجود حزب الله بالجنوب اللبنانى فى ظل النفوذ الذى يتمتع به حزب الله بالاراضى اللبنانية واضاف ان المخيمات الفلسطينية داخل لبنان ومن بينها مخيم عين الحلوة ونهر البارد الذى شهد اول ظهور للسلفية الجهادية على يد جماعة فتح الاسلام الفلسطينية منذ سنوات يمكن ان تتحول الى نواة لخلافة داعش داخل لبنان

وكشف التقرير ان تنظيم داعش الارهابى رغم هزيمته بالموصل والرقة بسوريا لن ينتهى وجوده وسيبحث عن معاقل اخرى لضربها ومنها بيروت والجزائر ومصر لان التنظيم مدعوم من مخابرات دول عربية واقليمية من بينها الاردن والسعودية وقطر وتركيا والامارات ومن دول كبرى تسعى لتدمير الشرق الاوسط من خلال الاسلاميين والمتطرفين.