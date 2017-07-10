طالب أحمد الأنصاري أحد أقارب أحمد جمعة كامل ضحية الهجرة غير الشرعية في ليبيا المسئولين بمساعدتهم لاسترجاع الـ 19 جثة للمهاجرين المصريين.

وكشف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور” أنه يعيش في أسيوط وليس بها أي مشروعات للعمل، مشيرا إلى أن السماسرة يستغلون الشباب في الهجرة غير الشرعية.

وتابع أن أهالي قريته والقرى المجاورة لها سافروا إلى مرسى مطروح، على الحدود الليبية لاستلام جثة الضحية.