التقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين أمين عام منظمة مجلس التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة والمنعقدة حالياً في أبيدجان.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد على تقدير مصر ودعمها الكامل للجهود المبذولة من جانب الأمين العام من أجل الارتقاء بمستوى الأداء داخل منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه إلى أهمية العمل على دفع تلك الجهود، وذلك في إطار الصلاحيات المقررة للأمين العام بميثاق المنظمة وقواعدها الإجرائية، مع العمل على تعزيز آليات العمل الإسلامي المشترك بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وأفكار التطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة ومجمل القضايا التي تمر بها الأمة الإسلامية، حيث استمع الأمين العام إلى رؤية الوزير إزاء فرص التعاطي مع مختلف الأزمات الإقليمية وجهود التوصل إلى تسوية سياسية لها، فضلاً عن سبل القضاء على تهديد الإرهاب المتصاعد.