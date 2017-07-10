اعتذر الفنان أحمد فهمي على الهواء، لأي فنان أو إعلامي تضايق من ذكر اسمه أو تقليده فى مسلسل”ريح المدام”، خاصة الإعلامية ريهام سعيد.

برر “فهمى” في حلقة مساء اليوم الاثنين، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أنه عندما يقدم إفيهًا، على أحد النجوم فهذا دليل على حب الناس له، لافتًا إلى أن ريهام سعيد فنانة وإعلامية جميلة ويسعد دائما بها.

في نفس السياق ردت ريهام سعيد خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج على اعتذار “فهمي”، بأنه تعزه بشكل شخصي، فهو زميل دراسة لها، وكلاهما خريجي نفس المدرسة، وزميل أختها في نفس الفصل، ولهذا فهي تسعد كثيرا بنجاحه.

نفت “سعيد”، أنها غاضبة منه، بسبب ذكر اسمها في أي إفيه خلال أعماله الناجحة، بل على العكس تمامًا فذكر اسمها يعطي طابعًا إيجابيًا.

أوضحت الإعلامية أن ما أغضبها هو ذكر إفيه عن العفاريت وكأنهم اختزلوا جميع حلقات برنامج “صبايا الخير” في ذلك السياق، وهذا ليس صحيحًا، قائلة: “فكأن برنامجي برنامج عفاريت فقط”، مضيفة: “أما أكرم حسنى فهو عشقي ودائما ما يسعدني ببرنامجه”.