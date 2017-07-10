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دعوى قضائية تطالب بالتحفظ علي الأموال والممتلكات القطرية في مصر
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

دعوى قضائية تطالب بالتحفظ علي الأموال والممتلكات القطرية في مصر

2017-07-10 22:09:32

تقدمت مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماه للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق ببلاغ ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر ، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب .

وطالب المستشار حازم مصطفي الأمين العام للمؤسسة في بلاغه المقدم برقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام ، بالتحفظ علي كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية بالتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري .

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