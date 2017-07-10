من الطبيعي أن يعاني الناس من غازات البطن، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أنها مؤرقة ومزعجة بالنسبة للكثير لذلك من المهم التنبه إلى نوعية الأطعمة التي يتناولها الأشخاص، خاصة أنها قد تكون كفيلة بالحد من الغازات.

وفيما يلي ثماني طرق للتخفيف من حدة الغازات، موقع “هيلث جرايد” الإلكتروني:

1-ابتلع كمية أقل من الهواء

تناول الطعام والمشروبات ببطئ، وتجنب مضغ العلكة، أو تناول الحلوى والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى أي طعام آخر قابل لامتصاص كمية كبيرة من الهواء.

2- تحقق من مكونات الأطعمة التي تتناولها

تسبب بعض مكونات الأطعمة والمشروبات الغازات لدى بعض الأشخاص مثل مواد السوربيتول، والمانيتول، والإكسيليتول، والتي تجدها أيضاً في العلكة والحلوى الخالية من السكر، أما عن شراب الذرة المشبع بالفركتوز، والذي يستخدم لتحلية المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة، وسكر اللاكتوز لبعض مستهلكي الألبان، فكلها تسبب غازات البطن.

3- دوّن كل ما تتناوله

دوّن كل ما تأكله وتشربه يومياً، لأن طبيعة الجسم تختلف من شخص إلى آخر، وبممارسة التدوين اليومي لتفاصيل نظامك الغذائي، يمكنك تحديد هوية الطعام أو العنصر الغذائي المسبب للغازات.

4- الكربوهيدرات

يتسبب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بحصول الغازات، وبما أن الأمعاء الدقيقة لا تهضم الكربوهيدرات بشكلٍ كامل، يتجه الطعام إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة، وهناك تتفكك البكتيريا وتُطلق الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، أما بالنسبة إلى أنواع البكتيريا الأخرى، التي تطلق غازات الميثان أو كبريتيد الهيدروجين، فهي تنتج رائحة كريهة للغازات.

5- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ليست الوحيدة المسببة للغازات، وإنما الدهون أيضاً، لذا تناول كمية قليلة من الدهون حتى يُصبح هناك مساحة أكبر في معدتك، ما يسهل عملية تحرك الغازات إلى الأمعاء الدقيقة مباشرةً بلا التسبب بأي شعور مزعج للأشخاص.

6- قم بزيارة الطبيب

إذا كنت ممن يرتدون طقم الأسنان، فمن المهم سؤال طبيب أسنانك عما إذا كان حجمها مناسباً، لأنها عادة ما تتسبب بابتلاع كمية كبيرة من الهواء إذا كان حجم الطقم كبيراً نسبياً.