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غدًا.. محاكمة متهمي خلية "ميكروباص حلوان"
سجن ـ محاكمة ـ محكمة‎

غدًا.. محاكمة متهمي خلية "ميكروباص حلوان"

2017-07-10 21:46:14

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل محاكمة 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية “ميكروباص حلوان”، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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