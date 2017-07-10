 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 10:53 مساءً
روابط سريعة
الدمراوي: قرار واحد يتم تنفيذه يسدد ديون مصر
سهل الدمراوي

الدمراوي: قرار واحد يتم تنفيذه يسدد ديون مصر

2017-07-10 22:05:17

صرح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بأنه تم التعدي بالبناء علي  ثلاثه مائة الف فدان موزعة بين المدن والقرى وتم بناء إحياء بالمدن والقري ومن التجارب السابقة لم يتم اعاده زراعة ماتم التعدي عليه .

وأضاف الدمراوي بأن لديه دراسه متكاملة لتعويض زراعه ضعف هذه المساحه وتوفير مبلغ لا يقل عن ثلاثه تريليون جنيه لتسديد ديون مصر اللتي تمثل قيمه فوائدها نصف الميزانيه وهذا الأمر لا يحتاج المزايدة بالشعارات الغير مدروسة والجراه في اتخاذ وتنفيذ تقنين أوضاع هذه الأراضي واستخدام العائد منه لحل الأزمة جذريا فهل من مجيب هذا نداء لكل المسؤلين عن هذا الملف .

وأوضح الدمراوي بأنه علي استعداد للرد ومناقشة جميع العقبات التي أمام هذا القرار من جميع النواحي اللتي تفيد الاقتصاد المصري مع كافه الجهات المختصة والحكومية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3