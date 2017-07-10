صرح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بأنه تم التعدي بالبناء علي ثلاثه مائة الف فدان موزعة بين المدن والقرى وتم بناء إحياء بالمدن والقري ومن التجارب السابقة لم يتم اعاده زراعة ماتم التعدي عليه .

وأضاف الدمراوي بأن لديه دراسه متكاملة لتعويض زراعه ضعف هذه المساحه وتوفير مبلغ لا يقل عن ثلاثه تريليون جنيه لتسديد ديون مصر اللتي تمثل قيمه فوائدها نصف الميزانيه وهذا الأمر لا يحتاج المزايدة بالشعارات الغير مدروسة والجراه في اتخاذ وتنفيذ تقنين أوضاع هذه الأراضي واستخدام العائد منه لحل الأزمة جذريا فهل من مجيب هذا نداء لكل المسؤلين عن هذا الملف .

وأوضح الدمراوي بأنه علي استعداد للرد ومناقشة جميع العقبات التي أمام هذا القرار من جميع النواحي اللتي تفيد الاقتصاد المصري مع كافه الجهات المختصة والحكومية.