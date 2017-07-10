رئيس النواب: العلاقات مع البحرين تاريخية.. والإرهاب أكبر تحديات الأمة2017-07-10 21:43:44
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، مشيرا إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة يأتي على رأسها الإرهاب الذي يهدد كيان الدول العربية ما يدعو إلى التكاتف في مواجهة تلك التحديات غير المسبوقة.
جاء ذلك خلال لقاء عبد العال، بمكتبه اليوم الاثنين، عادل بن عبد الرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب البحريني، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب.
من جانبه، أعرب العسومي عن اعتزازه وتقديره للقاء رئيس مجلس النواب المصري، لافتا إلى أنه جاء حاملا رسالة شفوية من رئيس مجلس النواب البحريني بشأن التأكيد على الدعوة التي سبق أن وجهها إلى الدكتور علي عبد العال لزيارة مملكة البحرين على رأس وفد برلماني.
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