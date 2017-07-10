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مرتضى منصور: الدولة ضعيفة
مرتضى منصور‎

مرتضى منصور: الدولة ضعيفة

2017-07-10 22:04:54
كتب - متابعات

أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، تعقيبًا على أحداث ستاد برج العرب بالأمس، إن الدولة ضعيفة، مضيفًا: “هناك إناس في الدولة بيطبطبوا عليهم، والإعلام فاسد”.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc”، اليوم الإثنين، إن الألتراس اقتحموا النادي الأهلي بالجزيرة وضربوا الأعضاء، وحرقوا نادي الشرطة، واقتحموا اتحاد الكرة ولم يحدث لهم شئ.
وأردف أن الألتراس اقتحموا نادي الزمالك بالرصاص الحي، وهجموا على منزله بالرصاص الحي، منوهًا أنه رفع قضية لإعتبار الألتراس جماعة إرهابية محظورة، وحصل على حكم محكمة لصالحه على جميع روابط الألتراس بأنهم يخربوا الأمن الوطني وأصبحوا خطر على الأمن القومي.

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