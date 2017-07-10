6 أسرار صحية مذهلة يبوح بها البقدونس2017-07-10 21:37:34
يعتبر البقدونس أحد الأعشاب العطرية ذائعة الصيت حول العالم، خاصة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لما يضفيه من مذاق شهي ونكهة لا تقاوم للطعام، لكن هذا ليس كل شيء، فالبقدونس يعتبر كنزاً لصحتك.
يحتوي البقدونس على خواص علاجية لأمراض عدة، مثل أمراض القلب والكلى، الجهاز الهضمي وأمراض النساء، بالإضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، وتمنحك ملعقة كبيرة منه يوميا 2% من الكالسيوم والحديد المطلوبين لجسمك، 12% من فيتامين (A) وأكثر من 150% من فيتامين K و16 % من فيتامين C الذي يحتاجه جسمك.
وفيما يلي 7 فوائد مذهلة للبقدونس ستجعلكم تحرصون على تناوله يومياً، حسب “العربية” عن موقع “كير 2” المعني بالصحة:
1 - تحسين الصحة العامة
يحافظ فيتامين K والمتوفر بكثرة في البقدونس على صحة العظام، بينما احتواؤه على فيتامين C يجعله معززاً للمناعة، فضلاً عن كونه مصدراً ممتازاً للبيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم ومحاربة الشيخوخة.
2 - الوقاية من حصوات الكلى
وجدت دراسة نشرت في مجلة متخصصة بمجال المسالك البولية أن تناول أوراق البقدونس وجذوره خفض عدد رواسب أكسالات الكالسيوم والتي تترسب في الكلى، كما وجد الباحثون أن تناوله ساعد في تفتيت حصى الكلى لدى الحيوانات.
3 - مسكن لآلام المفاصل
خصائصه المضادة للالتهابات، تجعل من تناول البقدونس يوميا، مسكناً طبيعياً فعالا لآلام المفاصل.
4 - علاج الأنيميا (فقر الدم)
لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد، ينصح بتناول البقدونس للمرضى الذين يعانون من فقر الدم، فملعقتان توفران 2% من الحديد المطلوب للجسم يومياً.
5 - مكافحة السرطان
تشير دراسات أولية إلى وجود مركبات في البقدونس قد تمنع نمو الأورام، ووجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة أن البقدونس له خصائص مضادة للسرطان، مؤكدة أنه يكافح السرطان بـ3 طرق مختلفة: فهو يعمل كمضاد للأكسدة يدمر الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تلف الخلايا، ويحمي الحمض النووي من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان أو الأمراض الأخرى، كما أنه يمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.
6 - الوقاية من السكري وعلاجه
ووجدت أبحاث نشرت في مجلة التغذية أن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الطبيعية والمعروفة باسم ميريسيتين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 26%، ويعد البقدونس أحد أفضل مصادر الميريسيتين، حيث يحتوي على حوالي 8 مللي جرام لكل 100 جرام من البقدونس.
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