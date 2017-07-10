أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن العلاقات بين مصر وإيطاليا راسخة وتاريخية منذ زمن طويل في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور فعال في حماية الأمن الأوروبي سواء في مجال الهجرة غير المشروعة أو مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الاثنين، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور نيكولا لاتوري والوفد المرافق له، بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب كمال عامر.

ولفت عبد العال إلى أن مصر تعيش في منطقة مضطربة وتحمل على عاتقها مسؤولية كبرى في حماية أمنها وأمن المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي أن مصر تقوم بدور أمني مهم للغاية في منطقة البحر المتوسط؛ انطلاقا من مسؤوليتها تجاه أمن المنطقة.

وأشاد لاتوري بالمجهودات المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة التي وصفها بالحيوية.