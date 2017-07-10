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شاهد.. غلاف الألبوم الجديد لـ"الهضبة"
عمرو دياب

شاهد.. غلاف الألبوم الجديد لـ"الهضبة"

2017-07-10 21:30:30
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نُشرت صورة الغلاف النهائي للنجم الكبير الهضبة “عمرو دياب”، على مواقع التواصل الاجتماعى، منذ دقائق بالتعاون مع شركة الإنتاج المملوكة له “تاى”، وشركتين شهيرتين للاتصالات والمشروبات الغازية.

كما أعلنت شركة الاتصالات، عن تقديم خدمة سماع الألبوم الجديد “معدى الناس” من خلال خدمة “عالم عمرو دياب”، والتى تم تقديمها منذ العام الماضي من خلال ألبوم “أحلى أحلى”.

ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الأيام القادمة، حيث نشر الشاعر “تامر حسين”، منشورًا على حسابه الرسمي على “فيسبوك” يظهر غلاف الألبوم.

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