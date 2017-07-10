أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن مصر تواجه تحديات كثيرة خلال الفترة الراهنة في ظل اضطراب الأوضاع في المنطقة العربية.. داعيا الدول العربية إلى الاصطفاف في مواجهة تلك الأوضاع والتحديات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان، بمكتبه اليوم الاثنين، وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي.

وأشار عبد العال - خلال اللقاء - إلى التقارب الثقافي والتاريخي بين مصر ولبنان، الأمر الذي يشكل نقاط التقاء كثيرة بين البلدين الشقيقين.. داعيا الوزير اللبناني إلى تكثيف الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجال الإعلام، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

من جانبه، أكد وزير الإعلام اللبناني أهمية تكثيف التعاون المصري اللبناني، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول تعاون إعلامي بين البلدين سيتم توقيعه خلال زيارته لمصر.