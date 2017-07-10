 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 11:07 مساءً
روابط سريعة
رئيس "النواب" يدعو الدول العربية للاصطفاف في مواجهة اضطرابات المنطقة
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

رئيس "النواب" يدعو الدول العربية للاصطفاف في مواجهة اضطرابات المنطقة

2017-07-10 21:34:19

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن مصر تواجه تحديات كثيرة خلال الفترة الراهنة في ظل اضطراب الأوضاع في المنطقة العربية.. داعيا الدول العربية إلى الاصطفاف في مواجهة تلك الأوضاع والتحديات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان، بمكتبه اليوم الاثنين، وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي.

وأشار عبد العال - خلال اللقاء - إلى التقارب الثقافي والتاريخي بين مصر ولبنان، الأمر الذي يشكل نقاط التقاء كثيرة بين البلدين الشقيقين.. داعيا الوزير اللبناني إلى تكثيف الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجال الإعلام، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

من جانبه، أكد وزير الإعلام اللبناني أهمية تكثيف التعاون المصري اللبناني، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول تعاون إعلامي بين البلدين سيتم توقيعه خلال زيارته لمصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3