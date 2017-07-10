 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 11:03 مساءً
روابط سريعة
ماكيدا يهاجم "الحكام": "لا يعرفون لوائح ضربات الجزاء"
ماكيدا

ماكيدا يهاجم "الحكام": "لا يعرفون لوائح ضربات الجزاء"

2017-07-10 21:27:08

هاجم الأسباني خوانخوا ماكيدا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، التحكيم في مصر قائلا: “الحكام ليس لديهم معرفة بلوائح ضربات الجزاء، رغم تقنيات الفيديو وغيرها إلا أن هذا لا يعفي الحكام من الأخطاء”.

جاء ذلك بعدما احتسب حكم مباراة فريقه أمام الإسماعيلي ضربة جزاء غير صحيحة لصالح الفريق المنافس، على حد تعبيره، وأحرز محمود متولى هدف الدراويش.

وقال ماكيدا: “خجول للغاية مما يحدث من التحكيم المصري فالاتحاد السكندري احتسبت ضده ضربات جزاء ليس من المفترض أن تحتسب”.

وتابع: “الحكام يظلمون الاتحاد، فتم احتساب 5 ضربات جزاء ضد الفريق في الفترة الأخيرة بسبب أخطاء الحكام”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3