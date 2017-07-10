ماكيدا يهاجم "الحكام": "لا يعرفون لوائح ضربات الجزاء"

هاجم الأسباني خوانخوا ماكيدا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، التحكيم في مصر قائلا: “الحكام ليس لديهم معرفة بلوائح ضربات الجزاء، رغم تقنيات الفيديو وغيرها إلا أن هذا لا يعفي الحكام من الأخطاء”.

جاء ذلك بعدما احتسب حكم مباراة فريقه أمام الإسماعيلي ضربة جزاء غير صحيحة لصالح الفريق المنافس، على حد تعبيره، وأحرز محمود متولى هدف الدراويش.

وقال ماكيدا: “خجول للغاية مما يحدث من التحكيم المصري فالاتحاد السكندري احتسبت ضده ضربات جزاء ليس من المفترض أن تحتسب”.

وتابع: “الحكام يظلمون الاتحاد، فتم احتساب 5 ضربات جزاء ضد الفريق في الفترة الأخيرة بسبب أخطاء الحكام”.