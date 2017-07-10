أزاح الإعلامى أحمد موسى، النقاب عن محادثة بين الإرهابيين حسن أحمد الدقى الإماراتى الجنسية، والمقيم فى قطر، والإرهابى أحمد بن راشد سعيد، السعودى الجنسية، والهارب إلى تركيا لإدخال أموال مهربة إلى المملكة العربية السعودية؛ لتمويل العمليات الإرهابية التى يسعون لتنفيذها فى موسم الحج.

وقال في برنامجه “على مسئوليتى” على شاشة “صدى البلد”، أن المحادثة أظهرت تخيطط الإرهابيين لإحداث عملية إرهابية فى المنطقة الشرقية من المملكة لتخفيف الضغط على قطر، وإحداث عملية ثانية فى الحرم المكى لإثبات فشل آل سعود فى إدراة موسم الحج، ويتم تدويل الإشراف على موسم الحج؛ تنفيذًا للمخطط إيراني.

وشدد على أنه لابد لجميع الأجهزة السعودية أن تكون في غاية الحذر؛ استعدادًا لتلك الجماعات الإرهابية التى تخطط لاستهداف المسلمين داخل المملكة.