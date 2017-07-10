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انتهاكات قطر لاتفاق الرياض تقلب الطاولة على الدوحة
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

انتهاكات قطر لاتفاق الرياض تقلب الطاولة على الدوحة

2017-07-10 22:43:44
كتب - متابعات

دشن مستخدمو موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض، وذلك ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وتداول النشطاء خلال الهاشتاج وثائق سرية نشرتها «سي إن إن» الأمريكية، والتي تكشف الاتفاقين مع دول مجلس التعاون الخليجي الذين وقعت عليهما قطر في عامي 2013 و2014، ولم تلتزم بهما.

وعبَّر النشطاء عن سخطهم الشديد من تمادي قطر في انتهاك الاتفاقيات، مؤكدين أنها الدولة الأولى في دعم الإرهاب والجماعات التكفيرية حول العالم.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نشرت وثائق سرية مهمة تكشف الاتفاقين مع دول مجلس التعاون الخليجي الذين وقعت عليهما قطر في عامي 2013 و2014، ولم تلتزم بهما.

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