أقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدار سلوى بالكويت مساء اليوم /الاثنين/، مأدبة عشاء على شرف وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة مارك سادويل، بمناسبة زيارتهما الحالية للكويت.

كان أمير الكويت قد استقبل، في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي البريطاني، والوفدين المرافقين لهما، بمناسبة زيارتهم الحالية للكويت، ضمن الجهود المبذولة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.