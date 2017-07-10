أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، أن أوائل الثانوية العامة في انتظار مفاجأة يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن نتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة، ستكون مساء غد الثلاثاء، على مكتب الوزير.

وقال خلال تصريحات له، أنه من المقرر إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي، الساعة الثالثة والنصف مساء الأربعاء، واتصال الوزير بعدد من الأوائل؛ لتقديم التهنئة لهم على تفوقهم.