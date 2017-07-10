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الخارجية الصينية: أمريكا اعتذرت عن إطلاق وصف رئيس تايوان على رئيس الصين
الرئيس الصيني شي جين بينج والتايواني ما ينج جيو

الخارجية الصينية: أمريكا اعتذرت عن إطلاق وصف رئيس تايوان على رئيس الصين

2017-07-10 21:07:50
خاص- محيط

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم أن البيت الأبيض اعتذر عن الإشارة إلى شي جين بينج بوصفه “رئيس جمهورية الصين” وهو الاسم الذي يطلق على تايوان.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن البيت الأبيض أطلق هذا الوصف خلال تلاوة بيان عن اجتماع عقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
والصيني تشى بينج على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها مؤخرا في هامبورج بألمانيا، حيث كان من المفترض أن يصف البيت الأبيض شى جين بينج بأنه “رئيس جمهورية الصين الشعبية” بدلا من “رئيس جمهورية الصين” فقط.

وأشار “صوت أمريكا ” إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تعرضت لمشاكل عديدة بسبب تايوان خاصة بعد إجراء ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيسة تايوان “تساى وين ” فيما وصف بأنه خروج واضح على قواعد البرتوكول ، وذلك عقب فوزه بمنصب الرئاسة الامريكية فى نهاية العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعترف بموقف الصين الرسمي الذي يعتبر تايوان جزء من أراضيها

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