مركز "صواب" يفضح مزاعم "داعش" ويهدم خرافة مدينتهم الفاضلة2017-07-10 21:05:25
أطلق مركز “صواب” ــ المبادرة الإماراتية - الأمريكية المشتركة لمكافحة أفكار “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى والترويج للبدائل الإيجابية المضادة للتطرف ـــ حملة جديدة لتسليط الضوء على أكاذيب وضلالات تنظيم “داعش” وفضح مزاعمه ويهدم خرافة مدينتهم الفاضلة من خلال وسم “#خديعة_داعش”.
وتستمر الحملة خلال الفترة من 10 - 12 من شهر يوليو باللغتين العربية والإنجليزية على صفحات صواب على منصات “تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب”.
وتعد #خديعة_داعش الحملة الاستباقية الثامنة عشرة لمركز “صواب” على وسائل التواصل الاجتماعي، واستهدفت حملات مركز صواب الأخرى التدمير الذي مارسه تنظيم “داعش” ضد العائلات والمجتمعات وتدميره آثار ومعالم الحضارة الإنسانية القديمة.
كما ركزت على المواضيع الإيجابية مثل أهمية الاختلاف والتنوع لمجتمع يعمل بشكل صحي والدور الإيجابي للشباب في مجتمعاتهم والإنجازات الهامة التي تقوم بها النساء في منع التطرف والوقاية منه ومقاومته والنهوض بمجتمعها.
ويسعى مركز “صواب” منذ انطلاقه خلال شهر يوليو عام 2015 إلى تشجيع الحكومات والمجتمعات والأفراد على المشاركة بفعالية للتصدي للتطرف عبر شبكة “الإنترنت” بجانب توفيره خلال هذه الفترة فرصة إسماع صوت الملايين من البشر حول العالم ممن يعارضون “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى ويدعمون جهود المركز في إظهار وحشية الجماعة للعلن وطبيعتها الإجرامية.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
سكاي نيوز: لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن لجنة تحقيق مكونة من 6 منظمات مدنية (تمول من الإمارات والسعودية)، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في مدينة حضرموت. ...Mon, 10 Jul 2017 12:27:31 GMT
-
"دي ميستورا" يشيد بالتهدئة في سوريا ويرفض التقسيم
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إن اتفاقات عدم تصعيد القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء ...Mon, 10 Jul 2017 18:16:57 GMT
-
الجعفري يطالب بإطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية
دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الاثنين فرنسا إلى إطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى ...Mon, 10 Jul 2017 18:16:57 GMT
-
وزير البيئة: شواطئنا ملائمة للقرش الحوتي
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة تفاعلت بصورة سريعة مع ظاهرة قناديل البحر، مستخدمة الإجراءات العلمية على أرض الواقع. وقال في الندوة التي نظمتها وزارة ...Mon, 10 Jul 2017 17:30:05 GMT
-
العبادي: فخورون بعدم مشاركة أي قوات أجنبية في تحرير الموصلMon, 10 Jul 2017 18:02:20 GMT
-
أمين "النواب" : لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية
صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، بأن اللجان النوعية للمجلس لا تعقد أية جلسات في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة ...Mon, 10 Jul 2017 16:28:31 GMT
-
مسؤول أوروبي يطالب مولدوفا بتطبيق إصلاحات كي تنضم للاتحاد
طالب مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الاثنين، السلطات في مولدوفا بتطبيق إصلاحات حتى تتمكن البلاد من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال هان ...Mon, 10 Jul 2017 16:29:57 GMT
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT