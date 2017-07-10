أكد فريق الأمم المتحدة القطري في السودان ، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الفاعلة الإنسانية منذ التوقيع على الأمر التنفيذي رقم 13761 في 13 يناير 2017 .

وأضاف بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في السودان/ أوتشا / أن وكالات الأمم المتحدة وشركائها تمكنت من الوصول بشكل متزايد في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق لإجراء تقييم للإحتياجات، وتقديم المساعدات الإنسانية من بينها أجزاء من منطقة جبل مرة في دارفور.

وأوضح أن الإتاحة الكاملة لوصول المساعدات الإنسانية لا تزال تشكل تحدياً في ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان - لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة والتي يتعذر الوصول إليها – مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها أصبحوا قادرين الآن على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي كانت محظورة في السابق.

وقد سمح ذلك للمساعدات بالوصول إلى المجتمعات التي كانت تعاني من نقص في الخدمات بما في ذلك المساعدات في مجالات التغذية، والمساعدات الصحية، والغذائية، والمياه والمرافق الصحية، وحماية الطفل، والتعليم، وإزالة الألغام.

وأفاد البيان بأن فريق الأمم المتحدة القطري عمل بشكل وثيق مع حكومة السودان لدعم اللاجئين من دولة جنوب السودان داخل السودان، فضلاً عن فتح وتشغيل ثلاثة ممرات إنسانية لتسهيل إيصال الخدمات الأساسية من المعونة الغذائية إلى دولة جنوب السودان ، مشيرا إلى تحسن مشاركة الجهات الفاعلة الإنسانية بعد اتفاق حكومة السودان مؤخراً على مجموعة من الإصلاحات الإيجابية لإجراءات التوظيف للمنظمات غير الحكومية الدولية، مما زاد من إستقلاليتها التشغيلية في البلاد.