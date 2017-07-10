يعاني مستخدمو الهواتف الذكية عادة من سرعة نفاد البطاريات، لا سيما إن كانوا يستخدمون عدداً كبيراً من التطبيقات ويتصلون دائما بالإنترنت، لكنهم لا يعلمون أن المشكلة ربما تتعلق بالطريقة “الخاطئة” التي يعتمدونها في شحن أجهزتهم.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، أكد موقع “بيزنيس إنسايدر” أن بعض الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال شحن أجهزتهم، وفي المقابل قدم بعض النصائح العملية من أجل “عملية شحن ناجحة”:

1- لا تبق الهاتف موصولاً بالشاحن عندما تمتلئ بطاريته بنسبة 100%، فتركه هكذا يضر بعمر وكفاءة البطارية على المدى الطويل.

2- حاول عدم شحنه بالكامل (100%): ذكرت بعض الدراسات أن بطارية ليثيوم-أيون لا تحتاج أن تكونة مشحونة بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.

3- اشحن هاتفك كلما كان بإمكانك شحنه: تقول دراسات إن شحن هاتفك خلال مرات عديدة في اليوم يفيد أكثر البطارية، عكس الذين لا يشحنون هواتفهم إلا بعد نفاذ البطارية أو بلوغها 10 %.

4- أبقِ هاتفك بارداً: بطاريات الهواتف الذكية حساسة جداً للحرارة، الأمر الذي أكدته شركة أبل الأمريكية، حين قالت إنه يجب إبعاد الهاتف عن الحرارة خلال شحنه، وإذا لاحظت أن جهازك يسخن أثناء شحنه، انزع الشاحن في الحال.