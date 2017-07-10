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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة باليمن
الهلال الأحمر الإماراتي

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة باليمن

2017-07-10 21:00:41
متابعات

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الاثنين، بحضور المهندس أمين بارزيق مدير عام مديرية الشحر بمحافظة حضرموت عملية توزيع مساعدات إنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الأحداث والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها اليمن.

يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر تقديم الدعم لمختلف شرائح المجتمع اليمني.

وأكد عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت - في تصريح اليوم - حرص الهيئة على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين خاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي حرمت لأعوام عدة من أبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها لمواصلة الحياة وتمكينها من الدمج في المجتمع.

وقال المسافري إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسة حملات للمساعدات الإنسانية لأبناء حضرموت لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين.. مشيرا إلى أن هذا الحملة جاءت خصيصا لمساعدة ذوي الاحتجاجات الخاصة تعبيرا عن حرص واهتمام قيادة دولة الإمارات لهذه الشريحة المهمة بالمجتمع.

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