قررت نيابة العامرية ثان، حبس 17 من مشجعى النادى الأهلى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة شماريخ نارية، وارتداء “تى شيرتات” مدوّن عليها عبارات تحرض على العنف.

فيما حجزت النيابة 26 من مشجعى نادى الزمالك، الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس، أثناء مباراة الزمالك وأهلى طرابلس، إلى جلسة باكر، بتهمة حيازة تذاكر يشتبه أن تكون مقلدة، وحيازة ألعاب نارية، وحيازة تيشرتات عليها عبارات تحريضية، و حيازة استيكرات عليها عبارات تحريضية، وفى انتظار صدور القرار.

وننشر أسماء المتهمين فى المحضر ٩٨٨٢ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية الثانى وهم: توفيق محمد توفيق الاشموني والمتهم بحيازة شمروخ، ومحمد حسين عبده خليل شمروخ، ومصطفى محمود رياض مصطفى – تذكرة مقلدة، ومصطفى محمد حسين محمد – 2 تذاكر مقلدة، و إسلام عمر عباس الطنباري – تذكرة مقلدة ، و محمد سيد محمود محمد - صاروخ، وعبد الله سعد محمد عزب – صاروخ، ومحمد قدري محمد احمد امبابي – صاروخ، واشرف سمير اسماعيل محمد - صاروخ، و محمد توني ابو سريع توني – صاروخ، وولاء محمود سعد محمود رحيم - شمروخ، واحمد وائل حسني محمد – تيشرت، و عبد الرحمن عمرو محمود عبد المقصود – تيشرت، و محمد مجدي محمد حسن – تيشرت ، و احمد ربيع صلاح عبد الفتاح – تيشرت، و محمد احمد عبد الله محمود – تيشرت، و خالد رجب سيد جاد عبد المولى – صاروخ، و محمد اشرف احمد عبد الفتاح الشرقاوي – صاروخ، ومحمد عادل القطب محمد البرناوي - تيشرت، و عبد الرحمن شريف ماهر محمد – تيشرت، واحمد محمد علي غانم – تيشرت، ومحمد مختار امين احمد عبد النبي – تيشرت، و مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم - 4 صواريخ صغيرة الحجم، و عبد الرحمن سيد عبد الرحمن – 10 استيكر مكتوب عليها 10 YEARS WITH WHITE KNIGHTS، و حسن السيد عبد العظيم بكر، و محمد جابر عابد عبد الله بحيازته 12 استكير مكتوب عليه Justice For The 20

وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، و تحت إشراف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، ألقت القبض على أكثر من 200 شخص من ألتراس الزمالك، فى أحداث العنف والاشتباكات التى وقعت أمس، بعد انتهاء مباراة الزمالك وأهلى طرابلس، والتى أسفرت عن خروج الزمالك من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويتم الآن حصر الأعداد الحقيقية التى تم إلقاء القبض عليها، من خلال مطابقة أوصافهم بما ظهر فى الفيديوهات التى صورتها إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، خلال أحداث الشغب، وتحطيم كراسى الاستاد، وإرفاق الفيديوهات مع المتهمين الموجودين بالفيديو، و صرف الباقى ممن تم القبض عليهم فى الزحام.

كما تم نقل المقبوض عليهم إلى مديرية أمن الإسكندرية، استعدادًا لإجراء التحقيقات معهم، وانتقال نيابة العامرية ثان، إليهم لبدء التحقيق، فى اتهامات التخريب وإتلاف ممتلكات عامة، و الإعتداء على قوات الأمن المتواجدين باستاد برج العرب.

كما بدأت نيابة غرب الإسكندرية، وبالتحديد نياية العامرية ثان الآن التحقيق مع عدد 26 من مشجعى الألتراس الذين تم إلقاء القبض عليهم قبل المباراة، وبحيازتهم تذاكر مزورة، وحاولوا دخول المباراة عنوة، وكذلك من حاولوا القفز فوق السور لدخول الاستاد، بالإضافة الى توجيه اتهامات لهم بحيازة استيكرات ال20 شهيد، و ارتداء تيشرتات تحرض على العنف.

وكشفت تحريات مباحث قسم مباحث العامرية ثان، قيام عدد من مشجعى الزمالك، أمس فى المباراة التى كانت بين فريقهم وفريق طرابلس، ببدء الاشتباكات، عندما حاولو الجلوس فى ثالثة يمين، وهو المكان الغير مخصص لهم، وحاولوا الاشتباك فى البداية، مع قوات الأمن، ولكن تم السيطرة على الوضع، والقاء القبض على عدد منهم، وبعد انتهاء المباراة، وقعت اشتباكات أخرى، فور غضب المشجعين، وقيامهم بإطلاق الشماريخ النارية الممنوع استخدامها بحكم القانون، والإعتداء على أفراد الأمن المركزى، والشرطة المعينين لتأمين المباراة.

وتقوم النيابة بمعاينة التلفيات الموجودة داخل استاد برج العرب، والتى بلغت حتى الأن حوالى 400 كرسى، تم تحطيمهم، وكذلك3 بوابات خلفية بالاستاد، وكذلك طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرفاق كاميرات المراقبة والكاميرات التى تم استخدامها فى تصوير الواقعة بالكامل.

فيما تجمهر عدد من أهالى مشجعي نادى الزمالك المقبوض عليهم مساء أمس بمحيط استاد برج العرب، أمام مديرية أمن الاسكندرية، لمحاولة الوصول لأبنائهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاتهامات المواجهه لهم وإدخال أطعمه ومشروبات لهم، وسط اجراءات أمنية مشددة.