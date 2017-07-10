"واشنطن بوست": الخارجية الأمريكية تسعى لاحتواء الأزمة بين واشنطن وأنقرة2017-07-10 20:44:43
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يسعى لإصلاح العلاقات المتأزمة بين بلاده وتركيا بسبب الخلاف حول عدة قضايا من ضمنها دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في سوريا وقمع تركيا للمعارضين خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في شهر يوليو الماضي وكذلك اتهام تركيا لواشنطن بالتعاطف مع مدبري محاولة الانقلاب وهي اتهامات نفاها المسؤولون الأمريكيون كلية.
وقالت الصحيفة إن تركيا ترى أن رغبة الأكراد في إقامة دولة مستقلة لهم تشكل تهديدا لسيادتها وقد احتجت صراحة على تسليح الولايات المتحدة لهم في القتال ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن ناحية أخرى، ظلت الولايات المتحدة منتقدة لما تراه تراجعا من الرئيس التركي رجب طيب أرودغان عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ محاولة الانقلاب العام الماضي.
وفي اسطنبول، أقر تيلرسون اليوم بتأزم العلاقات بين أنقرة وواشنطن ولكنه قال إنه يأمل في إصلاح هذه العلاقات مع الدولة الحليفة بحلف بشمال الأطلنطي (ناتو) والشريكة أيضا في التحالف المناهض لتنظيم (داعش) الإرهابي.
وقال تيلرسون إنه يأمل أن تكرر أمريكا مع تركيا اتفاقا توصلت إليه الأسبوع الماضي مع روسيا والأردن لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا على أن يكون الاتفاق هذه المرة في شمال سوريا التي مزقتها الحرب. وأوضح تيلرسون لدى حديثه مع دبلوماسيين أمريكيين في اسطنبول إنه يؤمن بأن البلدين بدأتا استعادة الثقة المتبادلة التي فقدت على مدار سنين عديدة مضت مشيرا إلى انه منذ أن أصبح وزيرا للخارجية اجتمع ثلاث مرات مع الرئيس التركي رجب طيب ارودغان وان آخر هذه المرات كانت الليلة الماضية. وقال تيلرسون إن نبرة الحديث تتحسن في كل مرة.
ومضى تيلرسون يقول إنه على الرغم من استمرار وجود تحديات إلا انه يعتقد أن الخطوات الأولى لاستعادة العلاقات “على أساس سليم” قد اتخذت.
وقال تيلرسون ” اعتقد أن علاقتنا هنا في تركيا خضعت لضغوط لبعض الوقت .. آمل أن نشرع في معالجتها الآن .. اعتقد اننا شرعنا في إعادة بناء بعض من الثقة التي فقدناها في بعضنا البعض. لقد فقدوا الثقة بنا بدرجة ما وقد فقدنا الثقة بهم، لذا اعتقد أننا يتعين علينا أن نعمل بشكل كبير جدا للارتقاء بمستوى الثقة وهذا هو أساس أي علاقة “.
وقالت “واشنطن بوست” إن المسؤولين الأمريكيين، رغم ذلك، يتعاملون بحظر حيال تفاؤل تيلرسون نظرا لمشاعر الكراهية الشديدة التي تكنها أنقرة للجماعات الكردية التي ترى واشنطن أنها رئيسية للقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن ليس مخولا لهم الإدلاء بتصريحات عامة بشأن القضايا الحساسة، إن المحادثات مع الأتراك مازالت في مراحلها الأولية.
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