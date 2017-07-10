سجل سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، 17.8362 جنيه للشراء و17.9368 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.3172 جنيه للشراء و20.4371 للبيع.

وبحسب متوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.9659 جنيه للشراء و23.1008 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4468 جنيه للشراء و18.5566 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.6238 جنيه للشراء و15.7188 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6205 جنيه للشراء و2.6367 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7557 جنيه للشراء و4.7831 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.7567 جنيه للشراء و59.2051 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8552 جنيه للشراء و4.8839 جنيه للبيع.