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رسالة "الهاكرز" الخادعة تثير حالة من الذعر بين مستخدمى" فيسبوك"
فيسبوك

رسالة "الهاكرز" الخادعة تثير حالة من الذعر بين مستخدمى" فيسبوك"

2017-07-10 20:57:57
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انتشرت حالة من الذعر بين مستخدمي فيسبوك، بسبب رسائل تحذر من قبول طلب صداقة من شخص يدعى Jayden K Smith، بحجة أنه هاكر بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم، ليتضح لاحقا أنه لا أساس من الصحة لمحتوى هذه “الرسائل الخادعة”.

وتقوم الخدعة على نشر هذه الرسالة بين أكبر عدد من مستخدمي فيسبوك، وإثارة خوفهم ليقوموا بدورهم بنشر هذه الرسالة إلى قائمة أصدقائهم على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد تأخذ هذه الرسائل أشكالا مختلفة، وتحذر من قبول طلب الصداقة من أشخاص آخرين غير “جيدن سميث”.

لكن هذه الرسائل التي انتشرت بين ملايين المستخدمين، ليست صحيحة، خاصة وأنه لا يمكن اختراق حسابات الآخرين على فيسبوك بمجرد قبول طلب الصداقة، وفق ما ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية.

وتعد هذه ليست الأولى التي تنتشر فيها رسائل مخادعة على فيسبوك، وكان أبرز الرسائل في السابق تلك التي تدعي أن فيسبوك سيجعل مشاركات المستخدمين متاحة للجميع إن لم يقوموا بنسخ عبارة محددة ونشرها في حسابهم الخاص.

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