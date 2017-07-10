مسئولة دولية تفضح أكاذيب الإعلام القطري2017-07-10 20:54:38
أعلن مكتب فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين أنه يتوقع من وسائل الإعلام القطرية “تصحيح” تقارير نشرت فيها تصريحات منسوبة لبنسودا خلال زيارتها للدوحة، أمس الأحد، ولقائها مع أمير قطر ووزير خارجيته.
وأكد المكتب، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن المدعية العامة لا تعلق على القضايا السياسية.
وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، نشرت تقريرًا أفاد أن المدعية العامة “أعربت عن أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الحصار.”
وأضاف التقرير: “وأشادت بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة معبرة عن إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات كما أعربت عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية.”
في حين قال مكتب بنسودا في تصريح عبر البريد الإلكتروني، ردًا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لها: “لا تعلق المدعية العامة أبدًا على المسائل السياسية، والتي تشمل الظروف الراهنة المتعلقة بقطر. ونحن نفهم أن وكالات الأنباء القطرية ستصحح التقارير المشار إليها للتأكد من أنها تعكس بدقة اجتماعات المجاملة التي عقدتها المدعية العامة مع المسئولين القطريين أثناء زيارة خاصة قصيرة إلى الدوحة، على سبيل الأولوية”.
ويأتي ذلك بعد 10 أيام من قول المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 30 يونيو الماضي، إنها “تأسف لظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية” حول اجتماع عُقد بين المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة في جنيف.
وأضافت المفوضية أن “المكتب يقول إن التقارير التي تظهر في وسائل الإعلام القطرية تشوه بشكل كبير تصريحات المفوض السامي”، ولكنها لم تحدد وسائل الإعلام القطرية التي أشارت إليها أو ما جاء في مضمون تلك التقارير القطرية.
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