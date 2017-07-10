رئيس وزراء استراليا: أثق في نجاح خطط بريطانيا بعد خروجها من الاتحد الأوربي

أعرب رئيس وزراء استراليا مالكولم تورنبول عن ثقته في فرص نجاح خطط بريطانيا لإبرام اتفاقات للتجارة العالمية فور خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال تورنبول عقب محادثات عقدها في لندن مع نظيرته البريطانية تريزا ماي - حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز ) الإخبارية الأمريكية - إن “استراليا مستعدة لاقتناص الفرصة والدخول في اتفاق للتجارة الحرة بمجرد استعداد بريطانيا لذلك”.

وأعرب تورنبول عن اعتقاده بأن بريطانيا سوف تتمكن من تحقيق الازدهار في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي “البريكست” من خلال إبرام اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن “البريكست” سيخلق آفاقا أوسع وفرصا أكبر لبريطانيا.