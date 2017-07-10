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البحرين تكشف خلية إرهابية بتحريض وتمويل من إيران
الشرطة البحرينية

البحرين تكشف خلية إرهابية بتحريض وتمويل من إيران

2017-07-10 20:18:29

كشفت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على أحد المتهمين بتفجير قرية الدراز الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ممن نفذوا التفجير وتحديد هويات بقية المشتبه بهم والكشف عن ملابسات التفجير الإرهابي.

وأوضح البيان أن منفذي العمل الإرهابي هما: حسن عبدالله مرهون راشد (26 عاما)، وهو مقبوض عليه وبحوزته سلاح ناري كلاشينكوف، وقد صدر حكما بحقه في قضايا انفجار قنبلة بالدراز في أكتوبر 2014 وإشعال حريق عمدا والاعتداء على رجال الأمن، والمتهم الثاني هارب ويدعى سيد محمد قاسم محمد حسن فضل (25 عاما) حكم عليه بالمؤبد في قضية إرهابية ومتورط في تفجير قنبلة بالدراز في فبراير 2016، وتجهيز وصناعة عبوات متفجرة محلية الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.

وأشار بيان الداخلية إلى أن المجموعة الإرهابية عملت تحت إشراف وتمويل من المتهم الهارب إلى إيران حسين على أحمد داوود (31 عاما )، وهو متورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية.

وداوود هارب من حكم بالمؤبد في ثلاث قضايا وحكم آخر بالسجن 15 عاما، ويعمل منسقا ميدانيا لما يسمى بـ “تنظيم سرايا الأشتر” الإرهابي، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني.

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