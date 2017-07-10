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أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
صباح الاحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

2017-07-10 20:11:27

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الحالية للكويت في مستهل جولة خليجية.

حضر المقابلة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

يذكر أن زيارة الوزير الأمريكي للكويت، تأتي في إطار الجهود المبذولة لحل الخلاف الخليجي في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت في هذا المجال.

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