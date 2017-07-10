قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إن اتفاقات عدم تصعيد القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد.

واستدرك دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في مستهل محادثات السلام السورية جديدة بجنيف، “يجب أن تكون مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالية وأن تتجنب التقسيم”، وفق ما أوردت “رويترز”.

وقال إن مناقشات تجرى في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا بوساطة أمريكية وروسية وهو أول جهد من جانب الحكومة الأمريكية في ظل الرئيس دونالد ترامب في إطار صنع السلام.

وقال دي ميستورا “الاتفاق متماسك في الأساس بوجه عام، متماسك بدرجة كبيرة جدا. في جميع الاتفاقات تكون هناك فترة للتكيف. ونحن نراقب باهتمام شديد”.

وأضاف: “لكن بوسعنا أن نقول إننا نعتقد أن (الاتفاق) أمامه فرصة جيدة جدا للنجاح”.

وتستمر جولة المفاوضات السورية السابعة بين الحكومة والمعارضة لمدة 5 أيام، ويتضمن جدول أعمال المفاوضات بحث قضايا الحكم الانتقالي والانتخابات والإرهاب والدستور.