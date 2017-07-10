الكرملين: بوتين تحدث مع ميلانيا ترامب في موضوعات تخص المرأة2017-07-10 20:12:40
قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن لقاء بوتين وزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، ترك لدى الرئيس الروسي انطباعا جيدا، وجاء ذلك خلال قمة الدول العشرين التي انعقدت في مدينة هامبورج الألمانية.
وقال بيسكوف: “بوتين كان سعيدا بلقائه مع ميلانيا ترامب، وتحدثوا عن مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية، بالإضافة إلى مواضيع تخص المرأة”.
ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله: “لقد كان الحوار بينهما إيجابي وبنّاء، وشكّل اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زوجة ترامب والرئيس الروسي “كسر جدار” لصداقة جديدة ستكون بين بوتين وترامب وزوجته”.
وعقدت قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية، يومي 7 و8 يوليو الجاري، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
سكاي نيوز: لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن لجنة تحقيق مكونة من 6 منظمات مدنية (تمول من الإمارات والسعودية)، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في مدينة حضرموت. ...Mon, 10 Jul 2017 12:27:31 GMT
-
"دي ميستورا" يشيد بالتهدئة في سوريا ويرفض التقسيم
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إن اتفاقات عدم تصعيد القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء ...Mon, 10 Jul 2017 18:16:57 GMT
-
الجعفري يطالب بإطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية
دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الاثنين فرنسا إلى إطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى ...Mon, 10 Jul 2017 18:16:57 GMT
-
وزير البيئة: شواطئنا ملائمة للقرش الحوتي
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة تفاعلت بصورة سريعة مع ظاهرة قناديل البحر، مستخدمة الإجراءات العلمية على أرض الواقع. وقال في الندوة التي نظمتها وزارة ...Mon, 10 Jul 2017 17:30:05 GMT
-
العبادي: فخورون بعدم مشاركة أي قوات أجنبية في تحرير الموصلMon, 10 Jul 2017 18:02:20 GMT
-
أمين "النواب" : لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية
صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، بأن اللجان النوعية للمجلس لا تعقد أية جلسات في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة ...Mon, 10 Jul 2017 16:28:31 GMT
-
مسؤول أوروبي يطالب مولدوفا بتطبيق إصلاحات كي تنضم للاتحاد
طالب مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الاثنين، السلطات في مولدوفا بتطبيق إصلاحات حتى تتمكن البلاد من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال هان ...Mon, 10 Jul 2017 16:29:57 GMT
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT