قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن لقاء بوتين وزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، ترك لدى الرئيس الروسي انطباعا جيدا، وجاء ذلك خلال قمة الدول العشرين التي انعقدت في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال بيسكوف: “بوتين كان سعيدا بلقائه مع ميلانيا ترامب، وتحدثوا عن مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية، بالإضافة إلى مواضيع تخص المرأة”.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله: “لقد كان الحوار بينهما إيجابي وبنّاء، وشكّل اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زوجة ترامب والرئيس الروسي “كسر جدار” لصداقة جديدة ستكون بين بوتين وترامب وزوجته”.

وعقدت قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية، يومي 7 و8 يوليو الجاري، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.