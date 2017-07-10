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الديهي يطالب بفضح إرهابيين يعملون في الإذاعة والتليفزيون
نشأت الديهي - الخبير بالعلاقات الدولية

الديهي يطالب بفضح إرهابيين يعملون في الإذاعة والتليفزيون

2017-07-10 20:19:59
كتب - متابعات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أشخاص كانوا متواجدين على منصة رابعة الإخوانية يعملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مطالبًا الدولة بفضح هؤلاء الإرهابيين.

وتابع في برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع على شاشة “تن”، اليوم الإثنين، أن كل ما قيل على منصة رابعة بعمل مجلس حرب في سيناء ومحاربة الشرطة والجيش وقتل القضاة حدث بالفعل، موضحًا أن كل الأعمال الإرهابية تتم بقيادة جماعة الإخوان.

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