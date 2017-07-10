أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميا ضم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، من إيفرتون.

وقال مانشستر يونايتد -في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الرسمي مساء اليوم /الإثنين/ - :”يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام آخر”.

وأضاف “سينضم المهاجم البلجيكي للفريق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في الموسم التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر القادم”.. فيما نشر النادي صورا للاعب بقميص الشياطين الحمر.

وقال مورينيو المدير الفني للفريق: “روميلو لوكاكو يصلح لمانشستر يونايتد، إنه لاعب ورجل كبير، ومن الطبيعي أنه يريد تطوير حياته المهنية، وسوف يكون إضافة كبيرة للمجموعة وأنا أتطلع للعمل معه مرة أخرى”.

أما لوكاكو فقال للموقع الرسمي لليونايتد: “في البداية أود أن أشكر إيفرتون وجماهيره، لدي العديد من الأصدقاء وتقاسمنا الكثير من اللحظات، ولكن طرق مورينيو على بابك يأتي مرة واحدة في العمر، ولم أستطع أن أرفضه، لقد أردت أن أكون جزءًا من هذا الفريق، لا أستطيع الانتظار للعب في أولدترافورد أمام 75 ألف متفرج”.