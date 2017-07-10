"دي ميستورا" يشيد بالتهدئة في سوريا ويرفض التقسيم

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إن اتفاقات عدم تصعيد القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء ...