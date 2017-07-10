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لجنة فنية لتحديد أسباب حريق شركة سيدبك في الإسكندرية
طارق الملا - وزيرالبترول

لجنة فنية لتحديد أسباب حريق شركة سيدبك في الإسكندرية

2017-07-10 20:17:41
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قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول، تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب حريق شركة سيدبك بالإسكندرية.

وكان العميد فؤاد الغنيمي مدير الحماية المدنية بالإسكندرية تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بشركة سيدبك بغرب المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط القسم لمكان الواقعة لإخماد الحريق والسيطرة على الأوضاع ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المواطنين لمكان الواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء والإسعاف للسيطرة على الأوضاع وإخماد الحريق.

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