السفير الفرنسي: العلاقات مع مصر عميقة وتتخطى قرنين من الزمان2017-07-10 20:23:55
أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن “العلاقات بين مصر وفرنسا عميقة وتمتد لأكثر من قرنين من الزمان”.
وأشار “روماتيه”، في لقاء خاص علي شاشة النيل الدولية في أول ظهور إعلامي له بعد توليه منصبه كسفير لفرنسا في مصر، إلى أنه “سيتم تذليل كل العقبات لجذب مزيد من المستثمرين الفرنسيين للتعاون مع مصر”.
كما أبدى اهتمامًا خاصًا في مجال التبادل التعليمي والثقافي.
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