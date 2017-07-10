شدد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع على أن العائلة المالكة في قطر كانت تستهدف تصفية الكثير من القبائل العربية، مؤكدا أن الإخوة فى الخليج صبروا أكثر مما يجب، وعليهم التحرك فورًا وطرد قطر من التعاون الخليجى قبل انسحابها.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على شاشة “صدى البلد” إن قطر مثل الرجل القصير الذى يردد: “أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل”، لافتا إلى أن قطر تناقد نفسها؛ فهى مضروبة ضربات قاصمة، وتطلب تعويضات للخسائر التي جاءت نتيجة للمقاطعة.