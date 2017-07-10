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الجعفري يطالب بإطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية
وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوجلو في لقاء مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري

الجعفري يطالب بإطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية

2017-07-10 20:00:28

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الاثنين فرنسا إلى إطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى العراق بورنو أوبيير وتسليمه أوراق اعتماده.
وطالب الجعفري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - فرنسا بإطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية, مشيرا إلى أن العراق يتطلع إلى بداية مرحلة جديدة جوهرها بناء وإعادة أعمار المدن العراقـية وعودة العوائل إلى مناطق سكناها بدعم الدول الصديقة ومُساهَمتها في الاستثمار وتقديم الخبرات في مجال البنية التحتيَّة.
من جانبه، أكد سفير فرنسا الجديد لدى بغداد استمرار دعم بلاده للعراق في حربه ضدَّ الإرهاب، مُهنئاً الشعب العراقيَّ بالانتصارات التي يُحقـِّقها في الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية.
وأشار أوبيير إلى أنه سيبذل ما بوسعه للتعاون في دعم أمن واستقرار العراق والمساهَمة في إعادة أعماره بالإضافة إلى تفعيل العمل على التنمية والتعليم.

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