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القبض على أحد منفذي التفجير الإرهابي في البحرين
الشرطة البحرينية

القبض على أحد منفذي التفجير الإرهابي في البحرين

2017-07-10 19:57:22

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ممن نفذوا التفجير الإرهابى الذى وقع فى قرية الدراز، وتحديد هويات بقية المشتبه بهم والكشف عن ملابسات التفجير الإرهابي .
وقالت الداخلية - في بيان أوردته وكالة الانباء البحرينية/بنا/ ، اليوم /الاثنين/ - إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الإرهاب، واستكمالا لأعمال البحث للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز يوم 18 يونيو الماضى وأسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين، تم القبض على أحد منفذى التفجير الارهابى ويدعى حسن عبدالله مرهون، وبحوزته سلاح نارى “كلاشينكوف”.
وأضاف البيان، أن منفذ العملية الأخر يدعى سيد محمد قاسم “هارب” محكوم عليه بالمؤبد فى قضية ارهابية، مشيرا إلى أن التحريات دلت على أن هذه المجموعة الإرهابية ، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب كل من”حسين على أحمد داوود” هارب وموجود في إيران، وأحمد محمد علي مهدي إبراهيم زين الدين “25 عاما ، هارب” محكوم بالسجن في قضايا تشكيل خلية متورطة في ارتكاب أعمال إرهابية.

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