ذكر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أن بعض مستشفيات الإسكندرية استقبلت عدد من المصابين بحروق بدرجات متفاوتة نتيجة حريق بإحدى شركات البترول عند مدخل الإسكندرية من ناحية البوابة طريق النهضة.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم استقبال وحجز الحالات على النحو التالى: “36 حالة بمستشفى العامرية و6 حالات بمستشفى رأس التين، وعدد 2 حالة بمستشفى الجمهورية وبذلك يكون الاجمالي 44 حالة”، منهم 7 حالات خطيرة، وأكد حجازى على وجود أسره حروق عناية مركزة بأجهزة تنفس تكفيهم.

وانتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية و سيارات الإطفاء و سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين المستشفى لتلقى العلاج و تم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى أجزاء الشركة.