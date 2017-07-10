أعلن حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن تحرير مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي؛ بعدما سيطر عليها التنظيم لمدة 3 سنوات.

وقال “العبادي”، في مؤتمر عُقد منذ قليل، في مدينة الموصل العراقية للإعلان عن تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، إن القوات العراقية تمكنت من تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، واسترجاع الموصل إلى دولة العراق.

وأوضح أن نصر القوات العراقية تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ولم يشارك في القتال على الأراضي العراقية أي قوات أخرى، وهو ما يوجب على جميع العراقيين الافتخار أمام العالم أجمع.

ووجه الشكر لجميع من ساند دولة العراق في حربها على تنظيم داعش الإرهابي في توفير الخطط والإستراتيجيات، مؤكدًا أنه لابد أن يتوحد العراقيون في عودة الاستقرار إلى الأراضي العراقية، ويعمل الجميع على بنائه ونهضته من جديد.