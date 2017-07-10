هذه تفاصيل أسعار أراضي الإسكان المقرر طرحها قريبًا2017-07-10 20:02:12
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسعار أراضى الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها نهاية الشهر الجاري بعدد من المدن الجديدة.
وسجل سعر متر الأرض بمدينة السادات 915 جنيها، فيما تراوح بمدينة العاشر من رمضان من 770 – 880 جنيها للمتر، وبدر من 840 – 975 جنيه للمتر وبرج العرب من 755 – 875 جنيها للمتر مربع، والفيوم الجديدة سجل المتر 710 جنيها، وبني سويف الجديدة تراوح ما بين 830 – 950 جنيها للمتر وأسيوط الجديدة 575 – 665 جنيها للمتر، وقنا الجديدة ما بين 750 – 860 جنيها، والعبور سجل المتر 1170 جنيها وطيبة الجديدة تراوح ما بين 620 – 710 جنيها، فيما سجل في سوهاج الجديدة 905 جنيها للمتر.
وأعلنت الوزارة بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان ابتداء من الأحد الموافق 30 يوليو الجاري. لحجز 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالى: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279 قطعة أرض بمدينة السادات، و227 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.
قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
سكاي نيوز: لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
نقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن لجنة تحقيق مكونة من 6 منظمات مدنية (تمول من الإمارات والسعودية)، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في مدينة حضرموت. ...Mon, 10 Jul 2017 12:27:31 GMT
-
"دي ميستورا" يشيد بالتهدئة في سوريا ويرفض التقسيم
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إن اتفاقات عدم تصعيد القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء ...Mon, 10 Jul 2017 18:16:57 GMT
-
الجعفري يطالب بإطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية
دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الاثنين فرنسا إلى إطلاق الأموال العراقية المجمدة في البنوك الفرنسية خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى ...Mon, 10 Jul 2017 18:16:57 GMT
-
وزير البيئة: شواطئنا ملائمة للقرش الحوتي
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة تفاعلت بصورة سريعة مع ظاهرة قناديل البحر، مستخدمة الإجراءات العلمية على أرض الواقع. وقال في الندوة التي نظمتها وزارة ...Mon, 10 Jul 2017 17:30:05 GMT
-
العبادي: فخورون بعدم مشاركة أي قوات أجنبية في تحرير الموصلMon, 10 Jul 2017 18:02:20 GMT
-
أمين "النواب" : لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية
صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، بأن اللجان النوعية للمجلس لا تعقد أية جلسات في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة ...Mon, 10 Jul 2017 16:28:31 GMT
-
مسؤول أوروبي يطالب مولدوفا بتطبيق إصلاحات كي تنضم للاتحاد
طالب مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الاثنين، السلطات في مولدوفا بتطبيق إصلاحات حتى تتمكن البلاد من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال هان ...Mon, 10 Jul 2017 16:29:57 GMT
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT