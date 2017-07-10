كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسعار أراضى الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها نهاية الشهر الجاري بعدد من المدن الجديدة.

وسجل سعر متر الأرض بمدينة السادات 915 جنيها، فيما تراوح بمدينة العاشر من رمضان من 770 – 880 جنيها للمتر، وبدر من 840 – 975 جنيه للمتر وبرج العرب من 755 – 875 جنيها للمتر مربع، والفيوم الجديدة سجل المتر 710 جنيها، وبني سويف الجديدة تراوح ما بين 830 – 950 جنيها للمتر وأسيوط الجديدة 575 – 665 جنيها للمتر، وقنا الجديدة ما بين 750 – 860 جنيها، والعبور سجل المتر 1170 جنيها وطيبة الجديدة تراوح ما بين 620 – 710 جنيها، فيما سجل في سوهاج الجديدة 905 جنيها للمتر.

وأعلنت الوزارة بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان ابتداء من الأحد الموافق 30 يوليو الجاري. لحجز 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالى: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279 قطعة أرض بمدينة السادات، و227 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية.